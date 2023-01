Al Nerd Show a Bologna un weekend di divertimento

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - Il 'mondo' dei nerd, un vero e proprio universo dalle molte sfaccettature e dall'anima profondamente pop, si potrà esplorare in occasione di Nerd Show, la manifestazione organizzata da BolognaFiere in programma sabato 11 e domenica 12 febbraio nel quartiere fieristico.

Nerd Show offre l'opportunità di 'assaggiare' tutti i gusti dei vari pianeti che fanno parte del mondo nerd. Oltre 35 mila metri quadrati d'intrattenimento, da vivere e da percorrere, visitando la più grande artist alley italiana con oltre 120 autori, entrando in una enorme sala giochi, in cui convivono i videogiochi di ieri con i titoli più apprezzati di oggi, e poi show dal vivo, concerti, concorsi tra cosplayer, competizioni di k-pop, musica popolare coreana, in cui gruppi provenienti da tutta Italia si sfidano presentando originali coreografie; per poi proseguire partecipando ai meet & greet con gli influencer più famosi del web, ammirando veri e propri capolavori costruiti con i famosi mattoncini, o andando alla ricerca del gadget più curioso o del fumetto introvabile.

Anche quest'anno gli organizzatori di Nerd Show accanto ai grandi classici, tra cui i concerti della regina e del re delle sigle dei cartoni animati più famosi, Cristina D'Avena (domenica 12) e Giorgio Vanni (sabato 11), hanno aggiunto alcune novità; tra queste spicca la presenza di Salvatore Esposito, alias Genny Savastano, attore italiano che ha interpretato la serie televisiva Gomorra. Non manca, tra ospiti e iniziative, anche uno spazio dedicato all'arte del doppiaggio, che trova nel nostro paese molti dei migliori professionisti a livello internazionale. (ANSA).