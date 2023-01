Banche: Credem lancia la nuova piattaforma WePlas

La nuova frontiera della consulenza di Credem si chiama WePlas. E' quanto ha ribadito l'istituto di credito di Reggio Emilia - circa 600 filiali in tutta Italia per 6mila dipendenti - nel presentare l'ultima novità. Per la banca l'acronimo (Wealth Planning Advisory System) rappresenta "un percorso evolutivo del concetto di benessere finanziario, con il consulente al centro della relazione con il cliente, supportato da una piattaforma completamente integrata dalla parte informativa a quella dispositiva e che sarà implementata e aggiornata costantemente".

Per Moris Franzoni, direttore commerciale della rete Financial Wellbanker Credem, si va ancora oltre: "É una nuova dimensione del benessere personale dei nostri clienti. Può sembrare una affermazione altisonante, ma è il vero obiettivo del progetto. Vogliamo essere al loro fianco nelle esigenze di tutti i giorni, non solo quelle economiche".

Il gruppo Credem a giugno 2022 (ultimo dato disponibile) ha dichiarato 1,3 milioni di clienti per un patrimonio della clientela pari a 84 miliardi di euro. Ecco perché secondo l'istituto di credito, è necessario un miglioramento continuo dei modelli di consulenza: "WePlas ha dei punti di forza precisi - prosegue Franzoni -. Per esempio un sistema di dashboard con strumenti per una accurata diagnosi dei bisogni dei clienti, in grado di pianificare nel tempo un percorso finanziario personalizzabile per il cliente; analisi del portafoglio basata su algoritmi evoluti che ogni giorno valutano la qualità dei propri investimenti; consulenza specializzata in base ai bisogni e ai segmenti della clientela, estesa al patrimonio complessivo, e non solo a risparmi e investimenti". (ANSA).