F1:Gp di Imola e Monza, l'Aci avvia fase 2 vendita biglietti

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Da domani, lunedì 30 gennaio, l'Automobile Club d'Italia avvierà la seconda fase di vendita dei biglietti per le due tappe italiane di Formula 1 della stagione 2023: Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna - sesto round della serie iridata, giunto alla 4^ edizione, in programma dal 19 al 21 maggio presso l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola - e Gran Premio d'Italia, giunto alla 94^ edizione, che si svolgerà dall'1 al 3 settembre all'Autodromo Nazionale Monza, come quindicesimo round.

Dopo la prevendita natalizia - che, in pochi giorni, ha fatto registrare numeri record: 27mila biglietti venduti per i due eventi - l'Aci rende ora disponibile un nuovo stock di 150mila biglietti suddivisi nei tre giorni dell'evento: 60 mila per il GP d'Italia a Monza, 90 mila per il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna ad Imola.

I biglietti potranno essere acquistati sui siti web www.monzanet.it e www.autodromoimola.it, nonché sul sito web www.TicketOne.it.

Parallelamente e fino ad esaurimento, proseguirà la vendita dei biglietti riservati ai Soci Aci. (ANSA).