Strage Bologna: pg, sentenza ha svelato quadro inquietante

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GEN - Il processo sulla strage di Bologna, con l'ergastolo in primo grado per l'ex Avanguardia Nazionale Paolo Bellini e le condanne a sei anni per Piergiorgio Segatel e a quattro per Domenico Catracchia "ha portato alla luce un inquietante quadro complessivo in cui erano coinvolti alti responsabili di settori deviati dei servizi di intelligence, controllati dalla P2 di Licio Gelli, in un'ottica di continuità con le stragi di piazza Fontana e piazza della Loggia". Lo ha affermato Lucia Musti, procuratore generale reggente di Bologna, nella relazione per l'anno giudiziario.

"E' evidente - ha premesso - che in questa fase occorre estrema cautela, trattandosi di sentenza non definitiva". Ora si attendono le motivazioni: "sentenza che è attesa dalla stragrande maggioranza della società civile e democratica del nostro Paese, ma anche da quella assolutamente minima e quasi impercettibile parte del medesimo Paese che sottovaluta e/o minimizza, nel legittimo esercizio di critica del nostro operato, la ricostruzione che l'Ufficio che rappresento ha portato all'esame dei giudici di primo grado".

L'inchiesta sui 'mandanti' della strage del 2 agosto era stata infatti avocata dalla Procura generale. (ANSA).