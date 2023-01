Uno bianca: R.Savi ha chiesto liberazione condizionale, respinta

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GEN - Anche a Roberto Savi, che insieme al fratello Fabio guidò la banda della Uno bianca, è stata respinta una richiesta di beneficio. Secondo quanto apprende l'ANSA, nei mesi scorsi aveva chiesto la liberazione condizionale, cioè la possibilità di concludere la pena all'esterno del carcere, in regime di libertà vigilata. Ma il tribunale di Sorveglianza di Milano, competente in quanto Savi è ristretto a Bollate, ha rigettato, verso la fine del 2022, dopo il parere negativo dell'istituto penitenziario. Savi, ex poliziotto, è in carcere dall'arresto del 1994. (ANSA).