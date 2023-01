Pallavolo: da domani a Bologna la Coppa Italia femminile

Bologna Capitale della pallavolo femminile da domani sabato 28 a domenica 29 gennaio, per le Finali di Coppa Italia Frecciarossa Serie A1 e per le Finali di Coppa Italia Serie A2.

L'appuntamento è all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, quando domani si sfideranno nelle semifinali alle 18.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano contro Igor Gorgonzola Novara, ormai una classica degli ultimi anni; poi alle 21 toccherà a Volley Bergamo 1991 e Vero Volley Milano. La finale tra le vincenti si disputerà domenica alle 18 e assegnerà la 45/a Coppa Italia.

Sempre domenica pomeriggio alle 14 sarà invece la volta della Finale di Coppa Italia Frecciarossa Serie A2 tra Valsabbina Millenium Brescia e Roma Volley Club, con la prima squadra che detiene il titolo conquistato lo scorso anno. La Final Four è organizzata dalla Lega Volley Femminile, in collaborazione con Master Group Sport e rientra nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna; Trenitalia è al fianco della pallavolo femminile dal 2019 e conferma anche in questa edizione il proprio naming title alle Finali Coppa Italia Frecciarossa.

Sul taraflex rosa scenderanno in questa due giorni giocatrici di caratura internazionale, nazionali azzurre, campionesse europee. Ancora qualche tagliando è disponibile per domani, mentre si va verso il sold out per la finalissima di domenica.

Sono tante le iniziative collaterali, tra queste due tornei giovanili in collaborazione con Fipav Emilia-Romagna e il Comitato territoriale di Bologna: Pink Gen, un torneo under 14 con squadre di serie A del territorio e un Concentramento di Volley S3 dedicato alle società della zona. A premiare le finaliste dei tornei giovanili domenica arriveranno le giocatrici della Nazionale Italiana del 2002, unica selezione femminile nella storia della pallavolo ad aver vinto un Mondiale e di recente inserita nella Hall of Fame. Spettacolo nello spettacolo con i Disco Club Paradiso, band di successo a X-Factor, che suoneranno dal vivo il giorno delle Finali.

La Final Four andrà in onda su Rai Sport + HD, mentre la Coppa Italia A2 sarà trasmessa in diretta da Sky Sport.

Copertura anche sul web su Volleyball Tv e i sui social della Lega Volley Femminile. (ANSA).