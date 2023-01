Maltempo: scomparsa nella neve, individuato il corpo

E' stato individuato, ma non ancora recuperato il corpo di Maria Cristina Ventura, la donna di 69 anni, dispersa da lunedì a Montecopiolo, sull'Appennino riminese. La donna sarebbe scivolata in una zona impervia, abbastanza lontana dalla sua abitazione, e forse, non riuscendo a muoversi o a chiedere aiuto è poi morta per il freddo. La neve abbondante caduta in questi giorni avrebbe poi nascosto alle squadre di ricerca il cadavere, fino a questo pomeriggio quando è stato individuato da una squadra della Guardia di Finanza.

(ANSA).