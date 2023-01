Due uomini violenti con le compagne arrestati a Forlì

Due arresti, in 24 ore sono stati eseguiti dai Carabinieri di Forlì, con l'applicazione del "Codice Rosso".

Una donna di 47 anni, già vittima di violenze da parte del suo ex compagno, ha segnalato al 112 la presenza dell'uomo sotto casa che inveiva contro di lei. L'intervento dei militari ha impedito che la situazione potesse degenerare. E' successivamente emerso che l'uomo, coetaneo della donna, era già stato ammonito del questore di Forlì, per precedenti stalking ai danni della ex compagna, motivo per il quale è stato arrestato, per poi essere posto agli arresti domiciliari. Il gip ha convalidato l'arresto, applicando il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. Meno di 24 ore dopo, ancora i carabinieri sono intervenuti in flagranza a casa di una 40enne del luogo, vittima di aggressione da parte del proprio compagno, un 36enne. La donna, che già in passato aveva subito maltrattamenti culminati con il divieto di uscire di casa da sola, presentava evidenti segni al volto della delle percosse subite che non lasciavano spazio a dubbi circa la pericolosità dell'uomo. Anche in questo caso la vicenda si è conclusa con l'arresto dell'aggressore, poi convalidato. (ANSA).