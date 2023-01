'L'Olandese volante' di Wagner apre stagione a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - In attesa della nuova sede, individuata in un padiglione della fiera "sicuramente pronta per febbraio", il Teatro Comunale di Bologna torna all'Europauditorium, il 28 gennaio alle 18, per l'inaugurazione della stagione lirica con un nuovo allestimento dell'opera di Richard Wagner 'Der fliegende Holländer' (L'olandese volante).

Sul podio la direttrice musicale del teatro, Oksana Lyniv, mentre la messa in scena è affidata a Paul Curran. Si tratta di un evento atteso a livello internazionale, poiché 'Der fliegende Holländer' è un'opera cardine nella carriera di Oksana Lyniv che già l'ha diretta per due stagioni consecutive al Festival di Bayreuth (unica donna nella storia della manifestazione) ottenendo consensi unanimi.

"Non ho paura di dirigerla in un luogo insolito - ha spiegato l'artista alla presentazione - anzi questo teatro darà la possibilità a tutti (non essendoci palchi laterali) di avere una visione diretta del palcoscenico. Abbiamo lavorato tantissimo sul suono - ha aggiunto - poiché in Wagner l'orchestra ha un ruolo da protaginista al pari delle voci soliste e del coro.

Assieme formano un unicum in un'opera che contiene ben 37 leit-motiv, uno per ogni situazione". La direttrice ucraina, che in questa stagione sarà impegnata in cinque produzioni liriche e in vari concerti sinfonici, ha detto che il 2023 sarà per lei un anno significativo che le permetterà di avvicinarsi ancora di più all'orchestra e al pubblico: "Il teatro è un processo di cui ha bisogno la società", ha detto, aggiungendo di volersi impegnare anche in attività rivolte alle scuole per avvicinare sempre più i giovani alla musica. Paul Curran ha invece posto l'accento sulla sfida di affrontare un'opera così complessa in una sala grandissima (1.700 posti) e con un palcoscenico poco profondo e alto, ma largo: "Abbiamo lavorato molto sulle scenografie in maniera da aiutare sia le voci che il suono".

Lo spettacolo, è stato assicurato, non avrà infatti alcun tipo di amplificazione. Anche l'ochestra, ha spiegato poi Lyniv, è stata riposizionata in buca per equilibrare il dialogo tra gli strumenti. Il cast, doppio per i protagonisti principali, è quasi tutto di madrelingua. Repliche il 29 e 31 gennaio e l'1 febbraio.