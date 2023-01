Rarità per arpa e pianoforte di Giacomo Gotifredo Ferrari

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GEN - Doppio appunatmento per gli appassionati di musica al Museo di San Colombano - Collezione Tagliavini di Bologna: il 26 gennaio alle 21 verrà presentato il Cd I duetti per arpa e pianoforte di Giacomo Gotifredo Ferrari, il 27 gennaio alle 18, invece, il museo che fa capo al circuito Genus Bononiae ospita la classe di pianoforte storico del Conservatorio "Francesco Morlacchi" di Perugia.

Nato nel 1763 a Rovereto da una ricca famiglia di commercianti di stoffe, innamorato della musica sin da bambino, allievo a Napoli di Paisiello, protegé di Maria Antonietta a Parigi fino allo scoppio della Rivoluzione Francese, esule poi a Londra dove stringe amicizia con Haydn, Clementi e Dussek, Giacomo Gotifredo Ferrari fu un musicista e compositore di successo, attivo nei più importanti salotti internazionali, amante della tradizione e scettico nei confronti del nuovo. A lui è dedicata la serata di giovedì nel corso della quale alla presentazione del CD pubblicato dalla Dynamic seguirà un concerto con Paola Perrucci, che suonerà un'arpa di Sébastien Érard (Londra, c. 1820), e Carlo Mazzoli, che invece si esibirà su un pianoforte di Johann Schanz (Vienna, c. 1795).

Nel pomeriggio di venerdì gli allievi della classe di pianoforte del maestro Costantino Mastroprimiano del Conservatorio perugino si esibiranno in un repertorio con musiche di Mozart, Beethoven e Haydn sui pianoforti storici della fine del Settecento delle collezioni Tagliavini e Scala.

L'introduzione sarà a cura del maestro Mastroprimiano e del musicologo Giovanni Paolo di Stefano. L'ingresso ad entrambi gle eventi è gratuito con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it. (ANSA).