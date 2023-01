Auto riaffiora da un canale nel Ravennate, indagini in corso

Attorno alle 10.45 i vigili del Fuoco di Ravenna sono intervenuti perché da un canale di Montaletto di Cervia, nel Ravennate, è riaffiorata un'auto in seguito al deflusso delle piene. Sul posto è intervenuto il distaccamento di Cervia con a supporto l'autogrù e il fuoristrada con gommone su rimorchio. C'erano inoltre gli specialisti Sfa (soccorritore fluviale-alluvionale) dalla centrale di Ravenna e il nucleo sommozzatori del comando di Bologna per recuperare l'autovettura. Sono giunti pure gli operatori del 118 e i carabinieri. Secondo le prime verifiche, la vettura risulta essere oggetto di furto. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire come e dove sia finita in acqua. (ANSA).