Sette inediti di Roversi per Dalla interpretati dagli Zois

"Testi Per Dalla", c'è scritto sopra: è una cartellina piena, spessa, testimone della longeva collaborazione che ha legato Roberto Roversi e Lucio Dalla.

Sette inediti di Roversi, storico paroliere di Dalla per la trilogia de 'Il giorno aveva cinque teste', 'Andride solforosa' e 'Automobili' (1973-76), prendono vita in 'Etilene per tutti', il nuovo Ep degli Zois, in uscita il 27 gennaio su tutte le piattaforme digitali per Fonoprint Studios e disponibile anche in vinile dal 28 gennaio, centenario della nascita di Roversi.

Il vinile può essere acquistato da solo o accompagnato da un libro di racconti ispirati ai sette testi di Roversi, a cura della scrittrice Simona Vinci (Premio Campiello 2016) e realizzato con la scuola di scrittura Bottega Finzioni. Gli inediti di Roversi vengono musicati degli Zois per mano di Antonio Bagnoli, nipote del poeta-libraio-narratore-paroliere e curatore del suo lascito culturale. Dagli archivi roversiani Bagnoli riporta alla luce alcuni testi inediti scritti per Lucio Dalla e decide di restituirli al mondo nella forma per la quale sono stati pensati, affidando il compito agli Zois. Nasce così 'Etilene per tutti', un Ep di sette brani rock futurista, potente e onirico, fatto di chitarre e computer, sintetizzatori analogici e campionamenti in circolo tra passato e futuro. La tracklist: Operaia Casalinga Contadina; Etilene per tutti; Solo rumore di fuochi; La canzone del tir; Quattordici volte all'alba; Acqua minerale; Piccolo Michele Gli Zois seguono la lezione di Dalla: mettere la musica al servizio della poesia senza rinunciare ad una sperimentazione estrema, senza freni. I testi di Roversi sono modernissimi e pretendono un sound contemporaneo, cinematografico. Insieme al produttore Giacomo Fiorenza, gli Zois trattano i brani come se stessero componendo le colonne sonore di sette cortometraggi, attingendo dai più svariati mondi sonori senza porsi limiti di genere. Il gruppo, che ha collaborato con Mango e Cristina Donà, è formato da Valentina Gerometta, Stefano di Chio e Ivano Zanotti. (ANSA).