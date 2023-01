Benzinai: sciopero, i distributori aperti su autostrade E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GEN - In relazione allo sciopero nazionale dei distributori di carburanti indetto dal 24 al 27 gennaio, la Regione Emilia-Romagna comunica l'elenco degli impianti che dovranno essere aperti sulla rete autostradale, compresi tangenziali e raccordi, dove sarà garantito il servizio. La lista è disponibile anche on line sul portale della Regione Emilia-Romagna.

Questi gli impianti che nella regione devono garantire il servizio per tutta la durata dello sciopero, che andrà esattamente dalle ore 19 di martedì 24 gennaio alle 7 di venerdì 27 gennaio.

Autostrada A1.

- Da Milano a Napoli Area di servizio Arda Ovest, km 73; Area di servizio Cantagallo Ovest, km 199.

- Da Napoli a Milano Area di servizio Cantagallo Est, km 199; Area di servizio Arda Est, km 73.

Autostrada A13.

- Da Bologna a Padova Area di servizio Castel Bentivoglio Est, km 11.

- Da Padova a Bologna Area di servizio Castel Bentivoglio Ovest, km 11.

Autostrada A14.

- Da Bologna a Taranto Area di servizio La Pioppa Ovest, km 2; Area di servizio Santerno Ovest, km 59; Area di servizio Montefeltro Ovest, km 133.

- Da Taranto a Bologna Area di servizio Bevano Est, km 89; Area di servizio Sillaro Est, km 37.

Autostrada A15.

- Da Parma a La Spezia Area di servizio Medesano Ovest, km 15.

- Da La Spezia a Parma Area di servizio Tugo Est, km 54.

Autostrada A22.

- da Modena a Brennero Area di servizio Campogalliano Est, km 309. (ANSA).