Siglato a Bologna Patto sicurezza urbana integrata e vivibilità

Siglato a Bologna, dal prefetto, Attilio Visconti e dal sindaco, Matteo Lepore, il nuovo 'Patto per la sicurezza urbana integrata e la vivibilità'. La firma del protocollo, che avrà durata biennale, è giunta al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica cui hanno preso parte, tra gli altri anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia, Lamberto Giannini.

Il nuovo protocollo si innesta sui documenti stilati negli anni passati come il 'Patto per Bologna Sicura' - sottoscritto nell'ottobre del 2015 e considerato un quadro di riferimento utile per l'adozione di accordi e protocolli specifici - e rinnova l'attenzione delle istituzioni alla luce delle esperienze maturate, delle novità intervenute e con una considerazione del contesto attuale.

In particolare, viene evidenziato nel documento, la Prefettura e il Comune "articoleranno la propria collaborazione per dare corso ad azioni sinergiche e progetti specifici in materia di sicurezza urbana integrata su aree di intervento ritenute prioritarie per la sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale della comunità, anche mediante sottoscrizione di specifici protocolli su tematiche di settore".

L'intesa, inoltre, punta a "migliorare ed integrare il circuito informativo interistituzionale favorendo la massima condivisione di dati, analisi e conoscenze relative alla sicurezza del territorio e della comunità interessata per un efficace scambio di informazioni; attivare percorsi di ascolto e confronto con le diverse espressioni del tessuto sociale, associativo, produttivo e del mondo del lavoro, nonché delle rappresentanze delle comunità immigrate al fine di definire in maniera condivisa e partecipata le specifiche esigenze delle differenti categorie sociali ed economiche".

Istituita presso la Prefettura, infine, una Cabina di Regia, al fine di articolare la collaborazione del Patto, monitorandone l'attuazione. (ANSA).