Scuola Senzaspine vince premio Crowdfunding per la Cultura

L'Orchestra Senzaspine di Bologna e la sua Scuola sono da sempre impegnate nell'accessibilità allo studio della musica: grazie al progetto 'La musica accessibile a tuttə', che ha come obiettivo la raccolta di fondi per le borse di studio degli allievi e delle allieve della scuola che vengono da famiglie in difficoltà economica, il complesso sinfonico under 35 bolognese ha vinto il premio Crowdfunding per la Cultura messo in palio da Rete Del Dono.

Il premio è un contest nazionale riservato a tutti gli Enti del Terzo Settore che desiderano promuovere una campagna di crowdfunding per finanziare un progetto di valorizzazione o tutela in ambito artistico, creativo e culturale. La scuola bolognese l'ha spuntata tra una serie di partecipanti tra i quali anche l'Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Dopo tre mesi di campagna la Scuola Senzaspine, con 200 donatori e 21.080 euro raccolti, si è aggiudicata il primo posto nazionale del Premio Crowdfunding per la Cultura, vincendo così i 3.000 euro messi in palio per i primi tre classificati. Inoltre, dopo la selezione delle quattro realtà che hanno raggiunto il requisito minimo per vincere i premi (raggiungimento di 8.000 euro di donazioni), la giuria di Rete Del Dono ha deciso di assegnare alla scuola bolognese un ulteriore riconoscimento, il Premio Welfare Culturale/Art Bonus, non un premio economico, ma un impegno a valorizzare la missione avviata dalla Scuola Senzaspine. Tra le tante iniziative che la Scuola Senzaspine, diretta da Matteo Parmeggiani e da Tommaso Ussardi, ha organizzato vi è anche un laboratorio sulla Libertà di Genere dedicato agli adolescenti e alle adolescenti dell'Orchestro Senzaspine Junior e non solo. Un'occasione di dialogo e confronto per le giovani generazioni, con la guida di una professionista esperta. (ANSA).