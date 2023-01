Fellini: inaugurata a Rimini la mostra 'Amarcord Disegnato'

Inaugurata a Rimini, in occasione del 103esimo anniversario di Federico Fellini, venuto al mondo nella città romagnola il 20 gennaio del 1920, la mostra 'Amarcord Disegnato', il progetto miniaturistico dell'artista Agim Sulaj, che restituisce personaggi e atmosfere del capolavoro del Maestro romagnolo, premiato con l'Oscar nel 1975 di cui quest'anno cadono i primi cinquant'anni.

La rassegna ospitata al Palazzo del 'Fulgor', la sala in cui il giovane Fellini seduto sulle ginocchia del nonno a guardare 'Maciste all'inferno' scopriva la magia del grande schermo vede in scena 65 fotogrammi del film miniaturizzati e riprodotti a olio su tavola e tela da Sulaj, artista albanese da anni abitante a Rimini. Dipinti - visibili fino al 19 marzo - di piccole dimensioni che esaltano le campiture di colore e i tagli di luce che compongono le inquadrature della pellicola. Oggi, per celebrare la ricorrenza della nascita del cineasta è previsto l'accesso a ingresso libero a tutti i musei riminesi e non solo al 'Fellini Museum'. (ANSA).