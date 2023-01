Teatro:'Pretty Woman il Musical' all'EuropAuditorium Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GEN - A metà strada tra "Cenerentola" e "My Fair Lady", "Pretty Woman" dal 1991 ha appassionato un pubblico eterogeneo di sognatrici e sognatori: la celeberrima pellicola di Garry Marshall e Jonathan F. Lawton, rispettivamente regista e sceneggiatore, è tornata in forma di musical e già alla sua prima apparizione nel 2018 a Broadway ha riscosso il tutto esaurito. "Pretty Woman il Musical" arriva ora a Bologna, all' EuropAuditorium il 21 e 22 gennaio in un adattamento che mantiene l'impianto narrativo del film che valse un Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale a Julia Roberts e ripercorre fedelmente i momenti della storia d'amore tra Vivian ed Edward.

Lo spettacolo si avvale di una colonna sonora che include un mix di canzoni pop e romantiche scritte da Bryan Adams e Jim Vallance, e l'indimenticabile successo mondiale del 1964 "Oh, Pretty Woman" di Roy Orbison.

Accanto alla tematica sentimentale, alcuni temi molto attuali sono ancora il punto di forza di questa instancabile storia: la rivalsa di una donna alla ricerca di sé e della sua dignità, il cambiamento di due persone diverse, per classe, che non discriminano l'altro ma che si avvicinano l'uno all'altra rivoluzionando se stessi e il loro modo di pensare, la forza dei sentimenti che hanno la meglio su fama e denaro, il superamento delle apparenze in un mondo che non riesce ad andare oltre i preconcetti. Un inno alla libertà che supera pregiudizi e convenzioni, una storia trasversale che supera le differenze sociali e di età. Protagonista è la musica anni '80, proprio come l'autore della colonna sonora, Bryan Adams. Le musiche sono tipiche degli anni a cavallo tra il 1980 e il 1990, così come lo sono le ambientazioni dello spettacolo. Come sulla scena si affrontano e si vivono sentimenti contrastanti, così le tematiche romantiche saranno accompagnate da canzoni lente mentre le tematiche più accese e coinvolgenti, legate al riscatto e alla realizzazione dei propri sogni, saranno più ritmate e intense. I ruoli che furono di Julia Roberts e Richard Geere sono ora affidati a Beatrice Baldaccini e Thomas Santu.

