Manca il personale, presidente del tribunale al centralino

L'organico del tribunale di Sorveglianza di Bologna è talmente carente che anche la presidente farà turni al centralino. In un ordine di servizio è la stessa presidente facente funzioni, Manuela Mirandola, a spiegare che lei sarà disponibile a rispondere al telefono per richieste di informazioni nelle giornate di mercoledì dalle 11.30 alle 12.30, e anche la direttrice amministrativa, Francesca Romana Quaranta, farà il suo turno il lunedì dalle 9.30 alle 12.30.

Mirandola, nel provvedimento inviato ai magistrati, al personale, all'Ordine degli avvocati e alla Camera penale, spiega che nonostante il rientro in servizio di parte del personale di cancelleria, "persiste una situazione di elevata scopertura dell'organico del personale amministrativo con consequenziale necessità di effettuare scelte organizzative che consentano lo svolgimento (quanto meno parziale) di tutti i servizi del tribunale e dell'ufficio di Sorveglianza di Bologna". Si deve tenere anche conto della limitazione dell'orario dello sportello e della grande difficoltà del personale amministrativo presente a rispondere al telefono.

Mirandola è reggente ormai da un anno, da quando cioè è andata in pensione la presidente Antonietta Fiorillo e ancora non è stato nominato un successore. (ANSA).