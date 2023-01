Sulla Riviera +39% turisti da Germania-Austria-Svizzera

Nel 2022 gli ospiti tedeschi, austriaci e svizzeri sulla Riviera dell'Emilia-Romagna - da Comacchio a Cattolica - hanno fatto registrare 4.700.000 presenze, con un incremento del 39,1% sul 2021 e 680.000 arrivi, in rialzo del 39,3%, superando anche i volumi di movimento dell'ultimo anno pre-Covid con una crescita del 6,6% di presenze e del 9% di arrivi sul 2019. E' quanto emerge dalle rilevazioni dell'Osservatorio Turistico Regionale elaborate da Trademark Italia.

Per rafforzare questo andamento, spiegano da Apt Servizi Emilia-Romagna, ripartirà la campagna promozionale con 1.000 passaggi tra gennaio e giugno per lo spot tv di 20 secondi che raggiungerà 115 milioni di contatti sui canali tv nazionali Pro 7, Sat 1 e Kabel Eins e su canali specializzati Sixx, Sat 1 Gold, Pro 7 Maxx, Kabel 1 Doku.. Previsti anche 1.500 passaggi sulla Web TV di Wetter.com, il principale sito meteo tedesco. A queta attività promozionale sui media, inoltre, sarà affiancata la partecipazione alle principali fiere del settore, come Cmt di Stoccarda (14-22 gennaio), Free di Monaco di Baviera (22-26 febbraio) e Itb di Berlino (7-9 Marzo).

"Oltre ai dati turistici 2022 in netta crescita - osserva l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini- a confortarci sulla scelta della campagna anticipata in Germania ci sono autorevoli indagini di settore. Nonostante il carovita, la voglia di viaggiare dei tedeschi nel 2023 è ancora molto forte come confermano i sondaggi della Fur-Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen, istituto che da più di cinquant'anni redige il Reiseanalyse, con tutta probabilità la più importante fonte di informazioni sul turismo tedesco. E a supporto della campagna - conclude Corsini - ben tre collegamenti ferroviari estivi tra Austria, Germania e la Riviera: quello del Monaco-Rimini di Deutsche Bahn e ÖBB, con fermate a Cesena e Rimini, e i due Nightjet di ÖBB e Trenitalia, con fermate a Rimini, Riccione e Cattolica". (ANSA).