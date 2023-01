Lite in famiglia nel Modenese, un morto e due feriti

Un uomo di 65 anni avrebbe prima tentato di uccidere la moglie coetanea ed il padre di lei, un 85enne, prima di togliersi la vita impiccandosi: questa la primissima ricostruzione dei fatti in merito a quanto accaduto

nel primo pomeriggio di oggi all'interno di un una casa in via Marconi a Soliera, nel Modenese.

L'uomo avrebbe colpito con un martello sia la donna che l'anziano, ora in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara, a Modena. Ancora in fase di ricostruzione da parte dei militari dell'Arma il movente dietro l'accaduto. L'intervento dei militari è scattato per la segnalazione di una lite in famiglia. La nazionalità di tutte e tre le persone coinvolte è italiana.