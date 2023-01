Maltempo: in Appennino modenese 10 centimetri di neve

Sono caduti circa dieci centimetri di neve nella zona del passo delle Radici nel Comune di Frassinoro, sull'Appennino modenese. I tecnici della Provincia stanno verificando dal pomeriggio la situazione delle strade di montagna, che risultano tutte aperte e transitabili. Nella serata saranno salate le strade a rischio di gelate notturne.

Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest'anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura. (ANSA).