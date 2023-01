Soldi e gioielli nascosti in sacchetti patatine, due denunce

Oggetti preziosi e denaro contante, tutto di probabile provenienza illecita, nascosti in tubi e sacchetti di patatine. L'espediente escogitato da due ricettatori è stato smascherato dagli agenti della polizia stradale di Altedo (Bologna), che l'altro pomeriggio, nell'ambito dei periodici controlli svolti lungo l'autostrada A13, nel tratto fra i caselli di Ferrara Sud e Altedo hanno intimato l'alt a una Fiat 500 nera che procedeva a forte velocità in direzione Bologna. Dal controllo dei documenti è emerso che gli occupanti, due italiani di 20 e 45 anni, di origine campana, avevano precedenti per ricettazione, truffa e altri reati. Sono così stati accompagnati nella vicina caserma per approfondire gli accertamenti del veicolo sul quale viaggiavano. La perquisizione ha confermato i sospetti: sul divanetto posteriore è stato trovato un tubo aperto di patatine dentro il quale, sotto ad alcune patatine, erano stati nascosti diversi monili in oro, fra cui collane, orecchini, anelli e orologi, oltre a 4850 euro in contanti, in banconote da 100 e da 50. Altri preziosi sono stati trovati dentro un sacchetto di patatine, accuratamente richiuso, tanto da sembrare sigillato.

Interrogati in merito alla merce rinvenuta, i due hanno dato spiegazioni evasive. Sono in corso indagini da parte della polizia giudiziaria per ricostruire la provenienza dei gioielli, probabilmente rubati, e del denaro. I due, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione. (ANSA).