È online il nuovo sito della Fondazione Fossoli che gestisce l'omonimo Campo - centro di prigionia nato nel 1942 nella frazione di Carpi, nel Modenese - il Museo Monumento al Deportato, l'ex Sinagoga e il Centro studi. La piattaforma - raggiungibile all'indirizzo fondazionefossoli.org - presenta una nuova veste grafica in cui i quattro luoghi sono arricchiti, singolarmente, con informazioni e Timeline ed offre una sezione relativa agli strumenti materiali che vengono messi a disposizione: dai video delle conferenze, alle bibliografie per approfondire i vari argomenti e periodi storici che interessano gli ambiti di intervento, divulgazione e ricerca della Fondazione.

Inserita, inoltre, una nuova modalità di prenotazione delle visite guidate ai luoghi, che potrà essere effettuata direttamente dal sito e la possibilità di iscriversi alla newsletter per restare aggiornati sul calendario degli eventi in programma. Il progetto di digitalizzazione prevede una durata triennale ed è in corso di implementazione anche una parte relativa a biblioteca e all'archivio, perché ne sia conosciuto il contenuto e messo direttamente a disposizione degli utenti.

