Basket: è morto Jonh Fultz, stella Virtus Bologna negli anni '70

Lutto nel mondo del basket: a 74 anni è morto John Fultz, ex giocatore della Virtus Bologna.

Fultz aveva avuto un incidente in motorino a giugno, quando fu ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna. Da allora, un lungo silenzio, rotto dall'annuncio del figlio Robert, un passato in Fortitudo, sui social: "Vola alto guerriero di luce. Caro Papi, non posso che essere grato di averti avuto come amico, compagno di giochi ma soprattutto padre. Grazie per tutti gli insegnamenti, i bei momenti passati insieme e le tante sfide.

Grazie per avermi scelto e accettato come figlio in questa vita e aver condiviso così tanto con me. La tua dolcezza, il tuo amore e il tuo sorriso saranno sempre parte di me. Mi hai insegnato così tanto. Sei sempre stato e resterai il mio eroe.

Ti amo tantissimo. Grazie". Fultz arrivò in Italia nella stagione '70-'71 come americano di coppa di Varese, poi tre stagioni con i bianconeri della Virtus, dove fu ribattezzato 'Kociss' per la fascetta tergisudore che indossava regolarmente e 'John mitraglia': nel '72 risultò infatti miglior marcatore della serie A con 655 punti. Insieme a Schull, accese il derby con la Fortitudo a Bologna. (ANSA).