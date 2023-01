Piacenza ricorda la strage del Pendolino, 26 anni dopo

(ANSA) - PIACENZA, 12 GEN - Ventisei anni fa, domenica 12 gennaio 1997 alle 13. 26, il treno Etr Botticelli, meglio noto come pendolino, deragliò in prossimità della stazione di Piacenza causando la morte di otto persone. Come ogni anno, l'anniversario è stato commemorato con una cerimonia religiosa e poi un ricordo al monumento eretto per ricordare una tragedia che segnò la storia della città. Era domenica 12 gennaio 1997 quando, alle 13.26 la carrozza di testa del convoglio uscì dai binari all'entrata della stazione di Piacenza. "Un'anniversario che portiamo nel cuore e che ci ricorda quanto sia importante non tralasciare la sicurezza dei cittadini" ha detto questa mattina la presidente del consiglio comunale di Piacenza Paola Gazzolo.

Al termine della cerimonia organizzata dal Dopolavoro davanti alla stele eretta in ricordo di Agatina Carbonara, Gaetano Morgese, Francesco Ardito, Pasquale Sorbo, Lorella Santone, Lidio De Santis, Carmela Landi e Cinzia Assetta, la mamma di una delle vittime, l'agente di polizia Francesco Ardito ha ringraziato "la città di Piacenza e tutti i cittadini che sono sempre stati molto gentili con noi" Mentre Ivo Bussachini, segretario generale della Cgil di Piacenza ha parlato di "un monito per un mondo che sta andando verso un'innovazione tecnologica che dovrebbe avere sempre più attenzione alla vita e al lavoro". (ANSA).