Musica: Frank McComb per primo compleanno 'Darsena del Sale'

Per celebrare il suo primo compleanno, la Darsena del Sale di Cervia ospita sabato 14 gennaio (ore 20.30) Frank McComb, artista americano che nella sua lunga carriera ha collaborato con personalità come Prince, Chaka Khan, Will Smith e altri grandi musicisti d'oltreoceano.

McComb inizia la sua carriera nel 1983 a 13 anni. Forma il suo primo trio a 18 anni e dopo la laurea alla Glenville High School entra a far parte della band R&B della Atlantic Records, The Rude Boys. Successivamente diviene artista di importanti etichette mondiali come la Motown Records e la Columbia Records.

Cantante, pianista e produttore, una voce tra r&b, blues e soul, ha partecipato a dischi e concerti di protagonisti della musica moderna. Esordisce accompagnando al pianoforte i cori nella chiesa del suo quartiere a Cleveland, Ohio. Entra nella storia dell'hip hop con il gruppo di DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince e poi collabora a molti dischi prodotti da Motown e Columbia. Fa parte del gruppo del jazzista Branford Marshalis e proprio il suo amore per il jazz lo porta a registrare il disco 'A Tribute To The Masters', con versioni strumentali di classici di musicisti come Chick Corea, Patrice Rushen, Ramsey Lewis, Herbie Hancock, George Duke. La line-up composta per la serata si completa con il bassista Marcello Sutera, Francesco Mendolia alla batteria e Donato Sensini al sax. (ANSA).