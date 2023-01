Ucciso 50 anni fa in una sparatoria, Cc ricordano appuntato

L'Arma dei carabinieri di Ferrara ha commemorato oggi il 50/o anniversario del sacrificio dell'appuntato Carmine Della Sala, ucciso in un conflitto a fuoco, nel corso di una rapina avvenuta a Pontelagoscuro l'11 gennaio 1973. E così oggi nella chiesa di San Giovanni Battista a Pontelagoscuro, è stata celebrata una Messa di commemorazione dell'eroico gesto dell'appuntato, insignito della Medaglia d'Oro al Valor Militare e della Medaglia d'Oro al Valor Civile "alla memoria": Ferrara non ha mai dimenticato visto che in ricordo del militare sono state intitolate le scuole elementari di Pontelagoscuro, una via di Ferrara, la caserma sede del Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara e la caserma sede del Comando Provinciale Carabinieri di Arezzo.

Carmine Della Sala nacque ad Atripalda (Avellino) il 7 maggio 1927 e dopo varie sedi nell'Arma dei Carabinieri prestava servizio a Pontelagoscuro da tempo: l'11 gennaio di 50 anni fa, fuori servizio di riposo, venne all'ultimo momento richiamato in servizio per sostituire un collega ammalato. Nel corso di un pattugliamento a Pontelagoscuro notò un'autovettura ferma davanti all'istituto di credito col motore acceso, comprese che poteva trattarsi di una rapina e, dopo aver inviato il collega a chiedere rinforzi, non esitò ad avviarsi verso la banca: colpito dai rapinatori in fuga, si avvinghiò ad uno di loro ma venne trascinato dentro l'auto dei complici e qui dopo averlo percosso selvaggiamente, lo uccisero con altri colpi di pistola e dopo poche centinaia di metri gettarono a terra il suo corpo.

Le sue spoglie riposano nel cimitero di Serravalle di Bibbiena (Arezzo). Alla messa di oggi hanno partecipato le autorità, i familiari dell'appuntato e il comandante provinciale, colonnello Alessandro Di Stefano. (ANSA).