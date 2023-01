Al via cantiere per il nuovo Spazio Antonioni a Ferrara

L'avvio del 2023 segna la partenza del cantiere di riqualificazione e restauro del Padiglione di Arte Contemporanea di Ferrara, che porterà alla realizzazione del nuovo Spazio dedicato a Michelangelo Antonioni. Promotori del progetto sono, con l'Amministrazione comunale, il presidente della Fondazione Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi, ed Enrica Fico, che fu moglie di Antonioni. Curatore è Dominique Païni, già direttore del Cinémathèque française. L'affidamento dei lavori è previsto a fine mese, la partenza del cantiere nello spazio di poche settimane. La durata dell'intervento sarà di circa un anno e prevede un investimento di 1,750 milioni di euro (fondi comunali).

I lavori interesseranno la facciata del Pac e del vicino deposito di arte moderna e gli interni, con nuovi impianti, efficientamento energetico, pareti espositive, riqualificazione facciate e sale proiezioni. Per consentire l'avvio del cantiere è in corso il disallestimento degli spazi interni del Padiglione, che hanno ospitato fino a domenica scorsa la mostra "Piero Guccione. Mistero in piena luce", con un'affluenza di oltre quattromila visitatori. (ANSA).