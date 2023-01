Al Musma di Matera cinque opere di Arnaldo Pomodoro

(ANSA) - MATERA, 11 GEN - Nel Museo della scultura contemporanea (Musma) di Matera cinque opere dell'artista romagnolo Arnaldo Pomodoro, espressione delle esperienze "teatrali e spazialiste" degli anni Cinquanta e Ottanta, sono da oggi visibili nella mostra "Teatro del tempo''.

L'allestimento, curato dal direttore scientifico del Musma, Antonio Calbi, annovera due opere che rappresentano le sperimentazioni spazialiste degli anni Cinquanta. Sono "L'inizio del tempo n. 2" e la "Macchina del tempo". Le altre tre documentano il lavoro sui progetti scenici realizzati a partire dagli anni Ottanta: rguardano il modello per la testa di cavallo per Didone regina di Cartagine di Marlowe, messo in scena sulle rovine di Gibellina nel 1986, e altre dal Portale per l'Oedipus Rex di Stravinskij messo in scena a Siena nel 1988.

Il Musma è il primo museo al mondo a esporre l'opera "L'inizio del tempo n. 2" del 1958, oggetto di restauro presso la Fondazione Pomodoro, e custodita presso l'istituto tedesco di formazione ''Schiller-Gymnasium di Colonia. ''Si tratta - hanno spiegato gli organizzatori - di una piccola ma significativa esposizione che arricchisce l'offerta del Musma, che propone una collezione permanente rimodulata per accogliere la mostra 'Edipo - Crudeltà e espiazione'". Le opere dell'ultranovantenne maestro della scultura contemporanea potranno essere ammirate per un anno. (ANSA).