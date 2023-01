Accoltellò e uccise il marito, condannata a 23 anni

La Corte di assise di Bologna condanna a 23 anni Hanane Ben Sabeur, imputata per l'omicidio del marito, l'imprenditore Dario Devincenzi, 63 anni, accoltellato il 23 maggio 2021 davanti ai figli minori a Marzabotto, sull'Appennino, e morto all'ospedale dopo mesi di coma e sofferenze, il primo dicembre di quell'anno. Il pm Luca Venturi aveva chiesto un anno in più di pena, 24.

I giudici (presidente Pier Luigi Di Bari) hanno concesso le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti.

L'imputata ha avuto anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale per la durata della pena. In attesa della quantificazione del risarcimento in sede civile, sono state disposte provvisionali di oltre 500mila euro per i familiari. "Speravo nell'ergastolo", ha commentato la sorella della vittima, uscendo dall'aula. L'avvocato di parte civile, Saverio Chesi, ha spiegato che, in ogni caso, "l'impianto accusatorio ha retto, siamo contenti". (ANSA).