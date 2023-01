Ristampato dopo 45 anni vinile discomix di Jenny di Vasco Rossi

Sarà disponibile dall'11 gennaio, per la prima volta, la ristampa in vinile di un 'Disco Mix' pubblicato nel 1977 con 'Jenny' di Vasco Rossi e, nel lato B, 'Mr. DJ' di Mandrillo, all'anagrafe Giancarlo Mandrioli, negli anni '70 il più famoso disc-jockey di Bologna. Pubblicato in pochi esemplari, il lato A contiene l'originale long version di 'Jenny', della durata di 7'59", versione poi accorciata di quasi un minuto nell'album del 1978 con il titolo definitivo 'Jenny è pazza'.

Altro elemento caratteristico di questa versione, l'utilizzo nella parte introduttiva della chitarra arpeggiata, strumento che colora il sound con un carattere più intimo rispetto alla successiva versione con il pianoforte. Il lato B, 'Mr. DJ', fu un innovativo brano di disco music elettronica sperimentale dove il grande spirito di collaborazione tra Vasco e Mandrillo fece sì che un misterioso Wasto (Vasco Rossi) partecipasse ai cori e un altrettanto misterioso Betoten (Gaetano Curreri) suonasse le tastiere e il moog.

Il Disco Mix - che uscì contemporaneamente ai due 45 giri 'Jenny' e 'Silvia' di Vasco Rossi e 'Mr. DJ' di Mandrillo su etichetta Disco Jeans, appositamente creata da Paolino Borgatti - fu fatto per pubblicare le due registrazioni in tutta la loro estensione, cosa che era tecnicamente impossibile nei 45 giri dell'epoca, ma anche come innovativo strumento di promozione per le discoteche e le radio private, allora canali fondamentali per far conoscere nuovi artisti e canzoni. Rarissimo e molto ricercato da appassionati e collezionisti, il Disco Mix viene oggi ristampato da Borgatti in copie millesimate ed è prenotabile sulla pagina http://www.borgattiedizioni.com/prevendita-discomix-jenny-vascor ossi-mrdj-mandrillo/.

Altra novità, è da poco uscito in digitale il Remix di 'Mr.

DJ' di Mandrillo: la nuova versione ha mantenuto molti elementi del sound elettronico originale, con l'aggiunta di un beat decisamente NuDance. (ANSA).