Poliziotti portano zainetti e cappellini a bimbi ricoverati

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GEN - Zainetti, cappellini e altri gadget della Polizia di Stato regalati ai bambini ricoverati per problemi neurologici all'ospedale Bellaria di Bologna.

L'iniziativa benefica si è svolta questa mattina tra le corsie dell'Istituto Scienze Neurologiche e ha visto la partecipazione, oltre agli agenti del posto di polizia dell'ospedale e della Questura di Bologna, dei volontari della Protezione Civile di Calderara di Reno e dell'Onlus Bimbo Tu.

Alla visita ha preso parte anche il Questore di Bologna, Isabella Fusiello, che ha fortemente voluto l'iniziativa per dimostrare, con un piccolo gesto, la vicinanza e l'affetto delle donne e degli uomini in divisa ai piccoli pazienti che, dopo le festività, in questi giorni fanno ritorno nei reparti di degenza per affrontare percorsi di cura e terapie. (ANSA).