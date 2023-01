Danneggiati cannoni sparaneve in Appennino, 'sabotaggio'

Dieci cannoni sparaneve sono stati danneggiati in un raid vandalico compiuto nel fine settimana sul Corno alle Scale, sull'Appennino bolognese. Gli autori hanno tagliato i cavi rendendo inutilizzabili i cannoni. Quattro sparaneve di ultima generazione sono stati presi di mira sulle piste, fra Le Polle e i campi scuola, ma ne sono stati danneggiati nello steso modo anche sei meno recenti, in attesa di essere messi un uso. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri di Lizzano in Belvedere e della compagnia di Vergato. "E' stato un sabotaggio all'economia del territorio", ha detto a E'tv il sindaco di Lizzano, Sergio Polmonari. (ANSA).