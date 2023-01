Arresto cardiaco in banca, salvato col defibrillatore

Un uomo di 80 anni ha rischiato di morire a causa di un attacco cardiaco in banca, ma nella corsa contro il tempo per salvarlo ha contribuito il direttore dell'istituto di credito che ha utilizzato un defibrillatore in attesa dell'arrivo dei soccorsi. È accaduto questa mattina in una banca di Piacenza. L'anziano era in coda alla cassa quando è svenuto per un arresto cardiaco improvviso. Il direttore dell'istituto ha subito applicato un defibrillatore che era installato lì vicino e ha chiamato i soccorsi. Sul posto la polizia e il personale del 118 hanno proseguito sul posto le manovre di rianimazione. Poi il trasporto d'urgenza all'ospedale, ma pare che l'anziano sia già fuori pericolo.

