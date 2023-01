Calcio: scontri tra tifosi prima del derby Cesena-Rimini

(ANSA) - BOLOGNA, 08 GEN - Scontri tra le tifoserie di Rimini e Cesena, intorno a mezzogiorno, lungo la Via Cesenatico all'altezza di Ponte Pietra a Cesena, città in cui, nel pomeriggio si è giocato il derby - nel girone B della Serie C - tra bianconeri e biancorossi, concluso con la vittoria del Cesena per 1 a 0. Poco dopo mezzogiorno, a quanto si è appreso diverse decine di sostenitori delle due squadre si sono affrontati anche a colpi di bottigliate e di spranghe direttamente sulla strada nei pressi del bar 'Capriccio' di Ponte Pietra, prima di essere dispersi dall'intervento della Polizia. Il faccia a faccia, le cui immagini circolano sui social dei diversi gruppi ultras, è durato pochi minuti.

A quanto si è appreso non risultano feriti o feriti gravi e diversi partecipanti alla rissa sarebbero stati identificati dalle forze dell'ordine.

Sul campo la vittoria è andata al Cesena. Sugli spalti del 'Manuzzi' hanno assistito più di 14.000 spettatori, 2.000 provenienti da Rimini in una cornice di pubblico inusuale per la terza serie del calcio italiano. (ANSA).