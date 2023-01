Nsc: riforma Cartabia, serve formazione ai Carabinieri

"L'entrata in vigore della riforma sulla Giustizia vede in particolare difficoltà il personale dell'Arma dei Carabinieri addetto all'attività di Polizia Giudiziaria. La nuova normativa, infatti, prevede oltre alla redazione dei verbali, anche una riproduzione audiovisiva e fonografica. Tutto ciò comporta l'utilizzo di strumenti che il personale non ha mai utilizzato fino ad ora e risulta dunque, impreparato". Lo dicono Massimiliano Zetti segretario generale del Nuovo Sindacato Carabinieri Nsc e il segretario dell'Emilia-Romagna, Giovanni Morgese.

"Abbiamo a tal proposito scritto al Comando Generale affinché vengano predisposti dei corsi di aggiornamento professionale a tutela degli agenti e ufficiali di Pg, affinché questi possano garantire il buon andamento dell'attività di polizia giudiziaria e possano ottemperare alla nuova normativa", proseguono. (ANSA).