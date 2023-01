Carabinieri salvano gatto in strada, si cerca proprietario

Questa mattina al quartiere Savena di Bologna i carabinieri del Nucleo radiomobile, durante un servizio di controllo che stavano effettuando in via Francesco Nullo, hanno notato un gatto bianco e beige riverso a terra, immobile, sul marciapiede al lato della carreggiata. I militari si sono fermati e lo hanno soccorso, rendendosi conto che, molto probabilmente, era stato investito poco prima. Ancora vivo e probabilmente in stato di choc è stato così caricato sull'autoradio e portato con tutte le attenzioni del caso al 'Rifugio del cane e del gatto', il canile - gattile intercomunale del Comune di Bologna e di Castel Maggiore, con sede a Trebbo di Reno in via Bacialli 20.

Le visite sull'animale hanno evidenziato che è in buona salute, nonostante la frattura del bacino che sarà operata quanto prima. Il gatto è un maschio, non è randagio, ha un collarino in tela di colore azzurro, con raffigurate delle zampine e gli occhi azzurri: i carabinieri e il personale del gattile sono alla ricerca del suo proprietario. (ANSA).