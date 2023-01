Befana di solidarietà per Casa dei Risvegli 'Luca De Nigris'

(ANSA) - BOLOGNA, 02 GEN - Torna la Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli, innovativo centro di riabilitazione e ricerca dell'Azienda Usl di Bologna nato dopo la scomparsa del giovane Luca De Nigris, la notte fra il 7 e l'8 gennaio 1998, e voluto dai suoi genitori Fulvio De Nigris, attuale direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma, e Maria Vaccari, presidente dell'associazione Gli amici di Luca.

La 25/a edizione dell'iniziativa si terrà dal 3 al 6 gennaio: clou della manifestazione sarà il giorno dell'Epifania, quando dalle 9 la Befana, l'attrice Paola Mandrioli di Fantateatro nel ruolo che per molti anni fu dell'indimenticata Carla Astolfi, sul Trishow guidato dal sindaco Matteo Lepore - atteso anche l'arcivescovo Matteo Maria Zuppi - girerà tra piazza Maggiore, via Rizzoli e le Due Torri accompagnata dalla Befana Band di Michael Brusha. Attorno alla Befana, cara ai bambini, si è sviluppata una manifestazione che ha permesso di costruire solidarietà al progetto dalle molteplici attività, con l'obiettivo primario di raccogliere fondi per continuare quel percorso di affiancamento alle famiglie che si esprime nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris e nell'affrontare il rientro al domicilio delle persone con esiti di coma e i loro familiari nel nuovo percorso di vita.

Dal 3 al 5 gennaio la 'Befana più buona del mondo' sarà al centro commerciale Vialarga, una maratona di beneficienza con i volontari de 'Gli amici di Luca', letture animate e i Balli di Fantateatro. Giovedì 5 alla Casa dei Risvegli, all'ospedale Bellaria, assieme a familiari, operatori e volontari ci sarà anche l'attore e testimonial Alessandro Bergonzoni. Venerdì 6, nel pomeriggio, il programma coinvolgerà anche l'ippodromo dell'Arcoveggio, in occasione del Gran Premio della Vittoria, e il Teatro Duse, con Fantateatro e la Befana storica dei Circoli dipendenti Università e dei Circoli del dipendenti comunali.

