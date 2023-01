Capodanno: tanti alla festa a Riccione, poi bagno in mare

Centro di Riccione invaso dalla folla per il concerto di fine anno e in mattinata tradizionale bagno in mare nel primo giorno del 2023.

"Siamo entusiasti - commenta la sindaca Daniela Angelini, parlando della serata - era quello che volevamo ma il successo con cui ci ha premiato questo spettacolare pubblico va anche oltre le nostre migliori aspettative. Abbiamo creato un'offerta da Riccione, sapendo abbracciare molti generi musicali e diverse fasce di età, passando dal liscio, se pure rivisitato in versione techno degli Extraliscio, al pop melodico e dance di Arisa, fino al dj set di Gabry Seth, un'autentica sorpresa.

Riccione è questa: piazza piena e divertimento per tutti e di qualità".

Diverse migliaia le persone presenti in piazzale Ceccarini per la musica, spiega il Comune e allo scoccare della mezzanotte spettacolo pirotecnico firmato da Fonti che ha fatto 'accendere' il tetto del monumento di Riccione, il palazzo del Turismo, incendiato da una miriade di fontane luminose. E in contemporanea, sempre Fonti pirotecnica ha fatto salire al cielo dalla spiaggia di fronte a Villa Mussolini una raffica di fuochi. In mattinata un centinaio di persone ha deciso di salutare il nuovo anno tuffandosi in mare. (ANSA).