Zuppi: 'Benedetto XVI amava l'unità della Chiesa'

"Il Papa emerito Benedetto aveva sempre detto che la vita non è un cerchio che si chiude, ma una linea che tende alla sua pienezza. Ringraziamo il Signore per il dono del suo pensiero, della chiarezza della sua fede, della semplicità con cui ha sempre vissuto e con cui ha comunicato le profondità del mistero di Dio". Così il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, ricorda Joseph Ratzinger, sottolineando "l'onestà personale, l'attenzione e il rispetto per l'altro, l'amore per l'unità della Chiesa e perché quel Concilio, a cui tanto ha contribuito, venisse applicato". (ANSA).