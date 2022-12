Migranti: nessun positivo al Covid a bordo di Ocean Viking

Non ci sono positivi al Covid tra i 113 migranti a bordo della Ocean Viking arrivata questa mattina dalla Libia al porto di Ravenna. A farlo sapere, terminati i test, è il prefetto Castrese De Rosa che è stato presente durante tutta la fase delle operazioni di sbarco, terminate alle 15.30. Ora si stanno completando gli screening sanitari.

Per il momento è stata ricoverata, a scopo precauzionale, la donna con un bambino di 17 giorni, ma altre potrebbero necessitare di cure mediche speciali per via di probabili violenze subite. Sono in corso anche gli adempimenti di polizia.

"Una macchina dell'accoglienza eccezionale - ha concluso il prefetto - per un evento straordinario a Ravenna che come al solito ha risposto alla grande. Trecento in campo per 113 migranti". (ANSA).