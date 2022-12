Incendio in azienda di carni nel Modenese, nessun ferito

(ANSA) - BOLOGNA, 31 DIC - Un incendio è scoppiato nella notte in un'azienda di trasporto e lavorazione carne a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Il rogo si è sviluppato in una centrale termica. In via Montanara sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco e in mattinata le fiamme sono state domate. Non risultano persone ferite, mentre i danni alla struttura appaiono rilevanti. (ANSA).