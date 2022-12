Scontro tra un'auto e un furgone a Forlì, morto 83enne

Un anziano pensionato forlivese, Giovanni Agnoletti 83 anni, è morto a causa delle ferite riportate in un incidente stradale accaduto poco prima delle 7.30 di questa mattina alla periferia di Forlì, nella frazione di Rotta. L'uomo, al volante della sua Fiat Panda mentre percorreva un tratto rettilineo, si è scontrato frontalmente con un furgone Ducato attrezzato per i mercati ambulanti condotto da un 50enne. Ferite di media gravità per il conducente del furgone, mentre l'83enne è praticamente morto sul colpo.

Per estrarre il suo corpo dall'abitacolo semidistrutto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con speciali cesoie. Al momento dello scontro sulla zona gravava la nebbia, e l'alba era appena iniziata, contribuendo a limitare la visibilità. Lo scontro, secondo quanto parzialmente ricostruito dalla polizia locale intervenuta, si è verifica al centro della carreggiata, con l'impatto fra i rispettivi spigoli sinistri dei due mezzi.

Per permettere i soccorsi, il recupero dei mezzi incidentati e la rimessa in sicurezza del tratto stradale, e considerando anche il perdurare della nebbia, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. (ANSA).