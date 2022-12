Rugby: ancora derby d'Italia, anno chiude con Zebre-Benetton

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Zebre-Benetton, tutto pronto per il secondo atto. Il periodo a cavallo tra Natale e l'anno nuovo è tradizionalmente caratterizzato dai derby fra le due franchigie italiane dello United Rugby Championship, torneo transnazionale che quando non vi prendevano parte i team sudafricani si chiamava Celtic League. Sabato scorso, vigilia di Natale, a Treviso il Benetton si è imposto per 38-5, domani cercherà quindim sul prato del 'Lanfranchi' di Parma di finrie l'anno con un'altra vittoria a spese dei ducali.

Va anche ricordato che in queste due occasioni i punti in palio valgono doppio, e poi, per i molti giocatori utilizzabili in chiave azzurra sarà un'altra occasione per mettersi in mostra. Il Benetton ha 24 punti e occupa il nono posto in graduatoria con cinque successi e cinque battute d'arresto, mentre le Zebre sono ultime con 4 punti, frutto di due punti di bonus mete e due punti di bonus difensivo, e quindi alla ricerca della prima vittoria stagionale in campionato.

Fra i Leoni di Treviso coach Marco Bortolami opererà alcuni cambi di formazione, perché rientrano dopo la squalifica Matteo Minozzi e Scott Scrafton. Perciò nel triangolo allargato spazio proprio a Minozzi da estremo, mentre le ali saranno a sinistra Onisi Ratave e a destra l'ex Edoardo Padovani. Al centro il duo composto da Ignacio Brex e dal rientrante Tommaso Menoncello.

Mediana con Alessandro Garbisi per gestire la mischia, mentre Jacob Umaga si prende il posto di apertura. Nel pack i piloni saranno a sinistra Cherif Traore e a destra Tiziano Pasquali. In casa Zebre coach Fabio Roselli opta per 10 cambi nel XV di partenza dove si rivedono molti atleti lasciati a riposo nella precedente uscita.

Rivoluzionate le ali e la mediana, con Kobus Van Wyk e Jacopo Trulla in campo dal primo minuto insieme al n.10 inglese Tiff Eden e al giovane mediano di mischia Alessandro Fusco. In mischia si rivedono i flanker Giacomo Ferrari e Iacopo Bianchi e il seconda linea azzurro Joshua Furno. Cambi anche in prima linea con il ritorno dei due piloni Juan Pitinari e Muhamed Hasa. Maglia da titolare per il veterano Luca Bigi, in meta sabato scorso al Monigo. (ANSA).