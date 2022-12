Covid: calano casi e ricoveri, salgono le intensive

Calano casi di Coronavirus e ricoveri nei reparti Covid nell'ultima settimana in Emilia-Romagna, dove però salgono di 8 unità le terapie intensive (54 pazienti). I nuovi positivi sono 9.683 in più rispetto alla settimana precedente (venerdì scorso l'aumento era stato di 11.847 contagi) su un totale di 54.069 tamponi.

I pazienti nei reparti Covid sono 1.658 (-37). I casi attivi sono 23.102 (-5.215), il 92,6% in isolamento con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti sono 14.812 in più e si registrano altri 85 morti. (ANSA).