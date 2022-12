Carabinieri: Usmia, assicurazione gratuita per gli iscritti

(ANSA) - BOLOGNA, 30 DIC - Una tutela assicurativa per i carabinieri, gratuita per gli associati Usmia, che consente l'anticipo e il rimborso delle spese legali, sia nell'ambito di fatti accaduti in servizio (integrando quanto già normativamente previsto dall'Amministrazione), sia nell'ambito della vita privata, a tutela anche del proprio nucleo familiare. A presentarla è il segretario generale Carmine Caforio: "In Italia ci sono 108.000 uomini e donne carabinieri - spiega - che dedicano incessantemente la vita al servizio della collettività, esponendo a rischi e sacrifici se stessi e le loro famiglie.

Oggi più di prima, meritano di poter contare su una tutela legale concreta ed efficace, che li ponga nelle condizioni di assolvere al delicato compito istituzionale con maggior sicurezza, in un clima di completa serenità".

Ad oggi l'assicurazione proposta da Usmia ha raggiunto 1.500 persone dell'Arma, 300 in Emilia-Romagna e viene rilanciata per il 2023. L'unione sindacale "allo scopo di rendere redditizia la nuova quota sindacale ad esclusivo favore degli associati" ha deciso "di investire gran parte degli introiti in una polizza assicurativa di tutela legale, le cui condizioni possono essere considerate tra le migliori oggi presenti sul mercato e comunque difficilmente eguagliabili". (ANSA).