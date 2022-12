Brachetti porta a Bologna 'Pierino, il lupo e l'altro'

Sarà un concerto tra racconto e musica classica quello che il 6 gennaio Arturo Brachetti, insieme alla Eso-Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno, porterà sul palco del Teatro Celebrazioni di Bologna con lo spettacolo 'Pierino, il lupo e l'altro'. Nella veste di 'showteller', ossia di 'raccontatore di spettacolo', l'artista torinese condurrà il pubblico emiliano alla scoperta del 'dietro le quinte' della musica classica attraverso un percorso di parole divertente e accessibile a tutti.

L'appuntamento bolognese vedrà andare in scena un concerto classico ma non un concerto tradizionale: il progetto nasce dall'idea di creare un'occasione per ampliare il pubblico della musica sinfonica con una formula originale di divulgazione musicale. La base di partenza è l'Ensemble Symphony Orchestra che ha fatto della versatilità una delle sue cifre stilistiche con un repertorio spazia dalle arie d'opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale. La parte musicale si appoggerà al racconto Brachetti nel ruolo di voce narrante.

(ANSA).