Anarchici a Bologna, scoppi e fuoco a cassonetti in strada

Azione degli anarchici nel tardo pomeriggio nella prima periferia di Bologna. Intorno alle 19 alcuni grossi petardi sono stati fatti esplodere in cassonetti in via Emilia Levante, nei pressi del Pontevecchio e per spegnere le fiamme, forse innescate anche da molotov, sono intervenuti i vigili del fuoco. I cassoneti sono finiti in mezzo alla strada, bloccando il traffico. Sono stati avviati accertamenti dai carabinieri ed è stata informata anche la polizia. Dalle prime informazioni non ci sono feriti, ma gli scoppi hanno creato preoccupazione in un orario in cui la strada è piuttosto frequentata. Sul posto sono state trovate scritte di matrice anarchica legate alla battaglia contro il regime del 41 bis per Alfredo Cospito. (ANSA).