Uomini morti in casa nel Modenese, ipotesi duplice omicidio

(ANSA) - MODENA, 29 DIC - Ci sarebbe anche l'ipotesi del duplice omicidio dietro alle morti nel Modenese dell'imprenditore 77enne Claudio Belloi e di Francesco Bordone, 48enne che viveva in affitto in una casa di proprietà del primo.

A scriverlo è il Resto del Carlino. La principale pista seguita dagli inquirenti dopo il rinvenimento dei due cadaveri nell'abitazione di Belloi, giovedì scorso a Serramazzoni sull'Appennino Modenese, è quella di un omicidio suicidio a colpi di arma da fuoco, ma il movente sarebbe al momento tutto da ricostruire.

Un nuovo sopralluogo avvenuto ieri nell'abitazione dove sono avvenuti i fatti, che ha coinvolto anche il Ris di Parma, oltre ai carabinieri del nucleo investigativo e a quelli di Pavullo, sarebbe servito anche per valutare appunto una seconda ipotesi, quella che coinvolgerebbe una terza persona e dunque aprirebbe a uno scenario di duplice omicidio.

Tracce di sangue sarebbero state rinvenute su scale, muri e stanze dell'abitazione di Serramazzoni che sarebbe stata trovata completamente a soqquadro. Soltanto rilievi tecnici irripetibili potranno dare risposte in questo senso, insieme alle autopsie sui due corpi, in programma oggi. (ANSA).