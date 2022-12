Scontro tra autospurgo e pick-up, morto 53enne nel Ravennate

(ANSA) - RAVENNA, 29 DIC - Un automobilista di 53 anni è deceduto in un incidente stradale verificatosi poco prima delle 18 sulla Ravegnana tra gli abitati di Longana e Ghibullo, nel Ravennate. La vittima si trovava alla guida di un furgone pick-up Ford Ranger quando, per cause ancora al vaglio della polizia stradale, si è scontrato in modo semi-frontale con un mezzo pesante per gli spurghi il cui conducente è rimasto illeso finendo la sua corsa dopo avere sfondato il guard-rail.

Sul posto, oltre agli agenti, sono interventi i Vigili del Fuoco, gli operatori del 118 e i tecnici di Anas. La strada è stata chiusa in quel tratto - all'altezza del chilometro 208,300 - per consentire soccorso e rilievi. (ANSA).